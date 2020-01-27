Проработал четыре месяца. Зеленский уволил Витренко из набсовета Укроборонпрома

Президент Украины Владимир Зеленский уволил исполнительного директора "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко в должности члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом сказано в указе Зеленского.

Указом вносится частичное изменение в статью 1 указа Президента от 7 октября № 734 "О членах наблюдательного совета "Укроборонпрома" в части прекращения полномочий члена набсовета концерна Витренко.

Напомним, Владимир Зеленский 11 октября назначил исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко членом наблюдательного совета Укроборонпрома.

Напомним, около $29 млн (1%) из полученных от "Газпрома" $2,9 млрд долга пойдут на выплаты премий топ-менеджерам "Нафтогаз Украины", как и предусмотрено их контрактами. Таково решение наблюдательного совета и правления компании.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед премьер-министром Алексеем Гончаруком задачу решить вопрос с высокими премиями топ-менеджеров НАК "Нафтогаз Украины" за полученную компенсацию от российского монополиста "Газпром".

"Если они (топ-менеджеры "Нафтогаза", – ред.) не услышат вас, тогда они услышат людей, юристов. Будет полностью перезагрузка НАК "Нафтогаз". И мы с вами должны разработать стратегию, как это тогда сделать", – отметил Владимир Зеленский.

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