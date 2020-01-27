В Киеве эвакуировали центральный железнодорожный вокзал, ищут взрывчатку
В связи с анонимным сообщением о минировании, с киевского Центрального железнодорожного вокзала эвакуировали всех пассажиров и работников.
Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця" в Facebooк.
"Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в г.Киеве. Как только поступило анонимное сообщение о якобы заминировании вокзала. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и работники правоохранительных органов", – говорится в сообщении.
Поезда курсируют по графику, однако посадка пассажиров осуществляется только через прилегающие к центральному зданию переходы.
В Укрзализныце просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Как ранее сообщал Фокус:
- "Минера" моста Патона в Киеве приговорили к четырем годам условно. Его отправят в психиатрическую больницу.
- В Киеве суд приговорил к 6 годам лишения свободы мужчину по факту заведомо ложного сообщения о подготовке взрыва в столичном метрополитене.
- 24 января в Киеве закрыли пять центральных станций метро из-за анонимных сообщений о минировании. Правоохранители провели все необходимые проверки и не обнаружили взрывоопасных предметов.