В Киеве эвакуировали центральный железнодорожный вокзал, ищут взрывчатку

В связи с анонимным сообщением о минировании, с киевского Центрального железнодорожного вокзала эвакуировали всех пассажиров и работников.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця" в Facebooк.

"Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в г.Киеве. Как только поступило анонимное сообщение о якобы заминировании вокзала. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и работники правоохранительных органов", – говорится в сообщении.

Поезда курсируют по графику, однако посадка пассажиров осуществляется только через прилегающие к центральному зданию переходы.

В Укрзализныце просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Как ранее сообщал Фокус:

В Киеве суд приговорил к 6 годам лишения свободы мужчину по факту заведомо ложного сообщения о подготовке взрыва в столичном метрополитене.