Дело задержанного члена партии Путина закрыто, – истек срок давности

Днепровский районный суд Киева закрыл дело против члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого, которого обвиняли в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сообщило "Бюро судебной информации".

Во время заседания суда Кучерявый полностью признал вину. Но его его освободили от уголовной ответственности, так как прошло более пяти лет с момента преступления. Прокуроры не возражали против данного решения.

Читайте также: Зеленский назначил Уполномоченного по контролю над СБУ

Напомним, 4 декабря Кучерявого задержали на контрольно-пропускному пункте с административной границей Крыма "Каланчак" в Херсонской области. Он был задержан в связи с его причастностью к аннексии Крыма в 2014 году.

6 декабря, Кучерявому сообщили о подозрении в нарушении ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

10 декабря его отправили под домашний арест на 60 суток.

Как ранее сообщал Фокус: