Сутки на Донбассе: 10 обстрелов, потерь нет
За прошедшие сутки боевики 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе, с начала текущих суток зафиксирован один обстрел.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Отмечается, что враг обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" по украинским позициям зафиксировано шесть обстрелов.
Четыре обстрела боевиков было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Кроме того, вчера в 21.50 в районе участка разведения №3, около населенного пункта Богдановка, враг в очередной раз совершил обстрел со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
С началом текущих суток боевики обстреляли украинские позиции возле Новолуганского, применив гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
"За текущие сутки потерь нет", – резюмировали в пресс-центре штаба.
Как ранее сообщал Фокус:
- За истекшие сутки (26 января) боевики 12 раз нарушали режим тишины на Донбассе, погибли два украинских военных, один ранен, еще один получил боевую травму.
- 27 января во время обследования территории между взводными опорными пунктами полосы ответственности одного из подразделений Объединенных сил, украинские разведчики задержали представителя вооруженных формирований Российской Федерации.
- В оккупированном Донецке застрелен "заместитель командира полка спецназа внутренних войск" террористов "ДНР".