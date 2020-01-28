Из госбюджета парламентским партиям компенсировали 467 млн грн

В январе партиям, которые сейчас представлены в Верховной Раде, полностью возместили расходы на избирательную кампанию. Совокупно они получили 467 млн грн. Об этом говорится в ответе ЦИК на запрос общественного движения "Чесно".

Таким образом ЦИК выполнила норму закона о политических партиях, которая была введена в конце 2015 года. Согласно ей, из госбюджета компенсируется 100% расходов каждой из партий, которая на выборах преодолела 5%-ный барьер и прошла в парламент.

Самую большую компенсацию получила "Слуга народа" – 114,6 млн грн, далее идут "Голос" – 105,7 млн грн, "Европейская солидарность" – 99,5 млн грн, "Батькивщина" – 87,2 млн грн и "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 60,3 млн грн.

Такие суммы эти партии официально потратили на выборах в Раду.

Максимальная сумма возможной компенсации для одной партии составляет 90 тыс. минимальных зарплат, на сегодняшний день это 375,6 млн грн – больше этой суммы партия не может официально потратить на выборах.

В "Чесно" подчеркивают, что открытым остается вопрос происхождения средств, которые партии тратят на избирательные кампании. Журналистские расследования показывают, что часто люди и бизнес, которые официально фигурируют в финансовой отчетности, скорее всего, перечисляли партиям не собственные средства.

Напомним, что кроме компенсации расходов на выборы парламентские партии получают и бюджетное финансирование своей уставной деятельности.

Как ранее сообщал Фокус: