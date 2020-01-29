С "минера" моста Метро хотят взыскать 69 871 гривен за сбитый коптер
С Алексея Белько, который осенью прошлого года угрожал взорвать столичный мост Метро, хотят взыскать 69 871 гривен за сбитый коптер.
Об этом написал адвокат Маси Найем на своей странице в Facebook.
По его словам, полиция, зная результаты экспертизы, хочет взыскать с Алексея Белько материальный ущерб в сумме 69 871 гривен за сбитый коптер Dji inspire 1 pro.
"И это при том, что 10 июля 2017 года коптер купили за 59 тысяч гривен. Иск удовлетворят", – написал адвокат.
Маси Найем также добавил, что закончилось досудебное расследование и стороне защиты раскрыли материалы дела. Кроме того, он поблагодарил сотрудников СБУ "за адеватное отношение к делу ветерана АТО".
Как ранее сообщал Фокус:
- 18 сентября 2019 года бывший военнослужащий Алексей Белько остановил свой автомобиль на середине столичного моста Метро и угрожал взорвать его. Внятных требований при этом он не выдвигал.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков сказал, что попросит суд взять на поруки Белько.
- 9 января 2020 года суд продлил арест Белько до 16 февраля.
- 20 января Днепровский районный суд столицы удовлетворил ходатайство прокуратуры города Киева об изменении меры пресечения подозреваемому в "минировании" моста Метро Алексею Белько. Вместо содержания под стражей будет госпитализация в психиатрическом учреждении, где исключается его опасное поведение в рамках досудебного расследования.