Офис генпрокурора рассказал о мошенниках, которые действуют от имени ведомства

Украина
Неизвестные люди от имени руководства Офиса генпрокурора требуют от нардепов и чиновников совершать незаконные действия

Офис генерального прокурора Украины просит сообщать о мошенниках, которые от имени руководства ОГН требуют от должностных лиц взятки, вероятно, с целью дискредитации ведомства.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В частности, неизвестные люди якобы от имени заместителя Генерального прокурора   звонят из его приемной в другие учреждения, требуя взятки, а также пытаются через телефонные звонки или смс-сообщения побудить народных депутатов и других должностных лиц к незаконным действиям.

Кроме того, неизвестные предлагают людям "решить" кадровые вопросы в правоохранительных органах.

В ОГП подчеркнули, что коммуникация с представителями органов госвласти относительно уголовных производств может происходить только в предусмотренный законом способ.

"Просим сообщать о таких незаконных требованиях Офису генерального прокурора для установления причастных лиц и предоставления правовой оценки таким действиям", –  сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус: