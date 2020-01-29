"Экс-министр угольной промышленности ДНР" сдался СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины в ходе спецоперации вывела на подконтрольную Украине территорию одного из экс-"министров угольной промышленности" террористов "ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что он регулярно посещал заседания "правительства ДНР" и принимал активное участие в формировании внутренней политики "профильного министерства".

Он осуществлял регулирование деятельности предприятий угольной промышленности и распределение энергетических ресурсов на территории ОРДО.

После отстранения от должности злоумышленник начал на территории ОРДО собственный бизнес, пытался дистанцироваться от работы в "правительстве" и хотел вернуться на подконтрольную украинской власти территорию.

Он рассказал о конкретных фактах непосредственной причастности России к процессу оккупации отдельных районов Донецкой области.

Он также показал причастность госслужащих РФ, находящихся на оккупированных территориях Донецкой области в качестве "советников", в организации преступных схем по хищению бюджетных средств России выделенных для функционирования объектов угольно-промышленного комплекса "ДНР".

В отношении "министра" начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы), продолжаются следственные действия.

Проводится проверка возможной причастности фигуранта к совершению преступлений во время пребывания на "руководящих должностях ДНР".

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