Скандал с российским фильмом в автобусе: Кива предложил работу уволенному водителю

Народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива пообещал трудоустроить и оказать юридическую поддержку в суде водителю автобуса, который отказал волонтеру Ярине Чорногуз и ее подруге поменять российский сериал во время поездки.

Об этом нардеп написал в своем Facebook.

"Уволенному водителю маршрутки, в которой произошел инцидент с девушками-волонтерами, которым не понравился просмотр пассажирами российского сериала, готов предоставить работу и юридическую поддержку в суде. Так как считаю его увольнение незаконным и совершенным под давлением крайних правых националистов", - написал Илья Кива.

Он также пообещал "остановить беспредел в стране" и "наказать виновных".

Ранее за того же водителя вступился народный депутат от фракции "Слуга народа", замглавы парламентского комитета по вопросам свободы слова Евгений Брагарь.

Пассажирок, которые вышли посреди поездки, он назвал на своей странице в Facebook "девушками националистических взглядов".

Он заявил, что не существует законодательных ограничений относительно демонстрации фильмов во время перевозок в автобусе. По мнению нардепа, то, что девушки решили выйти после отказа прекратить показ российского фильма, "лишний раз доказывает существование в нашем государстве неприятия позиций других людей и культурной нетерпимости".

Как ранее сообщал Фокус:

Вечером 27 января в пассажирском автобусе по маршруту "Луцк-Киев" произошел конфликт между двумя девушками-волонтерками с водителем из-за демонстрации в салоне фильма на русском языке. Об этом рассказала волонтер Ярина Чорногуз.

По словам Чорногуз, она вместе с подругой ехала в автобусе из Луцка, где провожала в последний путь своего бойфренда Николая Сорочука: 22-летнего военного, которого убил снайпер 22 января на Донбассе. Водитель отказался выключить русский фильм, который показывали в автобусе, не нашли девушки поддержки и среди пассажирова. После этого они попросили высадить их на трассе.