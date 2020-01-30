"Россия – наш главный партнер". Коммунальщики убрали пропаганду с билбордов
Коммунальщики убрали незаконную рекламу, которая содержала пророссийскую пропаганду с надписью "Россия – наш главный стратегческий партнер".
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Ночью сотрудники Управления по вопросам рекламы КГГА и КП "Киевреклама" в сопровождении сотрудников Муниципальной охраны убрали девять незаконно размещенных рекламных сюжетов, содержащих пророссийскую пропаганду", – сказано в сообщении.
"Операторы наружной рекламы не предоставляли согласие на размещение подобных сюжетов, то есть провокационные билборды разместили пиратским способом. Правоохранительные органы уже выясняют кто и с какой целью изготовил и расклеил пророссийскую рекламу",– отметил Валентин Мондриевский, заместитель главы КГГА.
Также городская власть просит жителей города сообщать о случаях размещения пророссийской пропаганды на рекламных носителях.
Как ранее сообщал Фокус:
- Весной прошлого года, накануне президентских выдоров в Украине, в разных городах Украины появились билборды в стилистике предвыборной агитации Петра Порошенко с надписью "Конец".
- По Украине тогда разместили билборды с изображением Петра Порошенко и Владимира Путина и слоганом "21 апреля. Решающий выбор".