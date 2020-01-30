СБУ во Львовской области поймала контрабандиста, который выдавал себя дипломатом ООН

В Львовской области СБУ задержала контрабандиста сигарет, который прикрывался несуществующей дипломатической неприкосновенностью.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Дрогобыча наладил контрабандные поставки сигарет отечественного и белорусского производства в Европу.

"Чтобы обойти таможенный контроль злоумышленник показывал на границе удостоверение "представителя продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН", что дает дипломатический иммунитет и привилегии дипперсонала. По этому сценарию контрабандист сначала действовал в Закарпатье, а затем переместился на Львовщине", – сказано в сообщении.

Псевдодипломата поймали на пункте пропуска Шегини во время очередной попытки незаконного вывоза масштабной партии табака за пределы Украины. В его автомобиле находилось 150 тысяч пачек контрабандного товара общей стоимостью более 3 миллионов гривен.

На запрос СБУ МИД Украины сообщил, что дипломатическая карта, представленная злоумышленником, фальсифицированная, к тому же аккредитация украинцев к продовольственной миссии ООН не предусмотрена нормативными документами организации. Номерные знаки, которыми пользовался злоумышленник, не существуют.



Как ранее сообщал Фокус:

Служба безопасности Украины поймала жительницу Сум при попытке ввоза в Украину из ЕС экстази в аэропорту "Борисполь". Психотропы злоумышленница спрятала в пакете со сладостями.