Батон и медали: в Крыму "тепло" поблагодарили ветеранов, переживших блокаду Ленинграда
В годовщину полного снятия блокады Ленинграда 27 января, власти аннексированного Крыма навестили проживающих в Керчи блокадников, и в знак благодарности вручили им по батону хлеба и медали. Об этом написала в Facebook так называемая "глава Керченского горсовета" Мая Хужина.
Представительницы оккупационной администрации, которые пришли поблагодарить людей, переживших блокаду, были одеты в роскошные шубы, а после вручения блокадницам ценных подарков, сфотографировались с ними.
Пользователей соцсетей возмутило такое поведение чиновниц. Пост Хужиной набрал большое количество негативных комментариев. Сейчас он уже удален.
"В Крыму чиновницы в роскошных шубах опозорились подачкой блокадникам. Дамы пришли поздравить ветеранов, но не угадали с подарками, те оказались весьма странными – белый батон, который чиновницы назвали "символическим хлебом", и медаль. А что... бюджетненько так получилось", – написали в сети.
Некоторые пользователи заявили, что дарить такие подарки стыдно, добавив, что ветеранам могли бы подарить путевки в санаторий или что-то другое.
В ответ на один из комментариев Хужина заявила: "Эти люди не нуждаются в подарках. Им нужно человеческое отношение, доброта и уважение".
Ее слова вызвали еще большее негодование у людей.
"Цинизм и полный трэш!" "Даже на батон не похоже", "Издевательство", – возмутились в сети.
В настоящее время в Керчи проживают 11 блокадников.
Как ранее сообщал Фокус:
- На территории аннексированного Крыма неизвестные разбили памятник, посвященный погибшим крымским татарам во время Второй мировой войны.
- Олег Сенцов заявил, что в Крыму всегда присутствовали пророссийские настроения и полуостров никогда не был полностью украинским.