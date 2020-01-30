Экс-замглавы МинВОТ Юрий Грымчак вышел на свободу

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак вышел на свободу.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Дмитрий Мельник.

"Дело Гримчака. Наконец Юрий Николаевич на свободе!", – написал Мельник.

Супруга экс-замминистра Юлия Гримчак также подтвердила эту информацию. "Юра свободен!", - написала она на своей странице в Facebook.

"Сегодня в судебном заседании рассматривали наше ходатайство об изменении меры пресечения Гримчаку. Мы имели право ходатайствовать через 30 дней. Судья Широкая изменила меру пресечения на круглосуточный домашний арест", – рассказала Украинской правде адвокат Татьяна Матяш.

Как ранее сообщал Фокус: