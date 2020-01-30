В онлайне теперь можно задекларировать ввезенный автомобиль

Украина
Владельцы могут самостоятельно оформить декларацию, без участия таможенного  брокера

 

На сайте "Единое окно для международной торговли" Государственной таможенной службы появился новый сервис по онлайн-декларированию легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа.

Он доступен в разделе "Ввоз легкового автомобиля". Чтобы им воспользоваться, нужно зайти в личный кабинет.

В этом кабинете можно создать декларацию, предварительную или основную, после чего появится возможность отслеживать ее статус. Также есть возможность получать уведомления при оформлении и получить оформленную таможенную декларацию или карточку отказа в цифровом виде.

Как ранее сообщал Фокус:

 