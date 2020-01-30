В онлайне теперь можно задекларировать ввезенный автомобиль

На сайте "Единое окно для международной торговли" Государственной таможенной службы появился новый сервис по онлайн-декларированию легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа.

Он доступен в разделе "Ввоз легкового автомобиля". Чтобы им воспользоваться, нужно зайти в личный кабинет.

В этом кабинете можно создать декларацию, предварительную или основную, после чего появится возможность отслеживать ее статус. Также есть возможность получать уведомления при оформлении и получить оформленную таможенную декларацию или карточку отказа в цифровом виде.

Как ранее сообщал Фокус: