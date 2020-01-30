В онлайне теперь можно задекларировать ввезенный автомобиль
На сайте "Единое окно для международной торговли" Государственной таможенной службы появился новый сервис по онлайн-декларированию легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа.
Он доступен в разделе "Ввоз легкового автомобиля". Чтобы им воспользоваться, нужно зайти в личный кабинет.
В этом кабинете можно создать декларацию, предварительную или основную, после чего появится возможность отслеживать ее статус. Также есть возможность получать уведомления при оформлении и получить оформленную таможенную декларацию или карточку отказа в цифровом виде.
Как ранее сообщал Фокус:
- Правительство объявило полноценный запуск ГТС с 8 декабря. С этого дня ей переданы все таможенные функции ликвидируемой ГФС.
- Нефьодов анонсировал увольнение 500 "наиболее одиозных" таможенников. Таким образом он планирует сразу же "обезглавить схемы" на таможнях.