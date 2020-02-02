"Пусть он лучше свои мозги продаст". Пенсионерка ответила нардепу, который предложил продать пса

Пенсионерка Любовь Колючая ответила нардепу от "Слуги народа" Евгению Брагарю, который посоветовал ей продать "элитного пса", чтобы оплатить коммуналку.

Об этом сообщает местное издает CBN.

"Пусть он лучше свои мозги продаст. Так будет лучше. Если не умеют управлять", – заявила она.

По словам женщины, псу Шарику уже 14 лет и он почти слепой.

Изданию "Мой Кропивницкий" она рассказала, что пенсионерка имеет 31 год стажа, работала диспетчером на автовокзале. Сейчас она на пенсии и получает 2 тысячи гривен в месяц. Несмотря на то, что Любовь Павловна имеет субсидию, за коммунальные услуги платит много – почти 2 тысячи гривен.

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