Ситуация на Донбассе: ранены трое украинских военных

2 февраля в результате обстрелов боевиков на Донбассе ранения и боевые травмы получили трое украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

“В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и других видов стрелкового оружия”, – сказано в сообщении.

Обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Пески, Лебединское, Васильевка, Луганское, Крымское и Новотошковское.

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