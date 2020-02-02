Камера видеонаблюдения засняла убийство хирурга в Киеве (видео 18+)
В сети появилось видео с камер наблюдения в центре Киева, которые зафиксировали момент убийства пластического хирурга Андрея Сотника.
Видео опубликовал Telegram-канал Los Solomas.
Убийца бежал вслед за хирургом, параллельно стреляя ему в спину. Сам Сотник пытался скрыться от стрелка.
Напомним, в Шевченковском районе Киева на улице Саксаганского неизвестный застрелил мужчину. СМИ сообщили, что убит Андрей Сотник, 1977 года рождения. Он работал в одной из частных клиник пластическим хирургом.
Как ранее сообщал Фокус:
- В 2019 году было зафиксировано наименьшее количество совершенных тяжких преступлений за годы независимости. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.
- В 2019 году киевские патрульные получили и обработали 539795 вызовов. Больше всего из них касались Соломенского района.
- По словам главы киевской полиции Андрея Крищенко, в Киеве уровень преступности за первое полугодие 2019 года снизился на 15% по сравнению с 2018 годом.