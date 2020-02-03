В жилом доме в Одессе произошел пожар: 3 человека погибли

В ночь на 3 февраля в Одессе произошел пожар в 5-этажном жилом доме, в результате которого погибли три человека.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"3 февраля в 4:23 в Суворовском районе г. Одесса в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома возник пожар, в результате которого погибли три человека. В 4:52 подразделения ГСЧС ликвидировали пожар на площади 15 кв. м", – говорится в сообщении.

Как уточняет Думская, спасатели обнаружили тела трех человек: мужчины 1987 года рождения и женщин 1960 и 1989 г. р.

Вероятной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Одесской области.

Как ранее сообщал Фокус: