Проезд на киевском фуникулере пассажиры смогут оплатить поцелуем

В Киеве всем влюбленным подарят бесплатную поездку на фуникулере. Вместо покупки жетона за 8 гривен – поцелуй или объятия.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс".

"В столичном фуникулере 14 февраля дарим всем влюбленным бесплатный проезд за объятия или поцелуй", – говорится в сообщение.

Отмечается, что акция будет проводиться только один час: с 08:00 до 09:00.

Как ранее сообщал Фокус:

В январе 2018 года столичный фуникулер закрывали из-за поломки пружины одного из вагонов.