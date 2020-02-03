Проезд на киевском фуникулере пассажиры смогут оплатить поцелуем
В Киеве всем влюбленным подарят бесплатную поездку на фуникулере. Вместо покупки жетона за 8 гривен – поцелуй или объятия.
Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс".
"В столичном фуникулере 14 февраля дарим всем влюбленным бесплатный проезд за объятия или поцелуй", – говорится в сообщение.
Отмечается, что акция будет проводиться только один час: с 08:00 до 09:00.
Как ранее сообщал Фокус:
- В январе 2018 года столичный фуникулер закрывали из-за поломки пружины одного из вагонов.
- В коммунальном предприятии сообщили, что в последний раз с такой проблемой сталкивались 15 лет назад.
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Фуникулер закрыли для ежегодного технического осмотра и ремонта 22 июля 2019 года.
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29 августа после ремонта киевский фуникулер возобновит свою работу.