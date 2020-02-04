За минувшие сутки на Донбассе двое раненых

3 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Украинские позиции обстреливали из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия. Об этом сообщил штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было восемь обстрелов: четыре раза неподалеку Павлополя, рядом с Опытным, дважды в районе Авдеевки и вблизи Песков.

Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": дважды рядом с Новотошковским, неподалеку от Орехово и в районе Новолуганского.

В результате вражеских обстрелов один украинский защитник был ранен, еще один получил боевую травму.

С начала суток 4 января обстрелов не было.

Как ранее сообщал Фокус: