Минкульт не признал бюст Жукова в Харькове памятником

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины отказалось внести в Государственный реестр недвижимых памятников Украины бюст маршалу СССР Георгию Жукову на проспекте Григоренко в Харькове.

Об этом написал в Fаcebook глава общественной организации "Світанок" Вадим Поздняков, ссылаясь на ответ Минкульта на свой запрос.

В ответе на запрос Позднякову сообщили, что "24.12.2019 Министерство культуры Украины издало приказ №957 "О невключении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины памятника Г. Жукову на проспекте Петра Григоренко в Харькове".

"Теперь нужно демонтировать то, чего по закону не должно быть!", – прокомментировал Поздняков ответ министерства.

Как ранее сообщал Фокус:

2 июня в Харькове активисты националистических организаций повалили бюст советскому маршалу Георгию Жукову на проспекте Григоренко. Участникам акций "Можем повторить" и "Стоп реванш" пытались помешать полицейские.

После этого мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что собирается в ближайшее время восстановить бюст Георгию Жукову. На это решил выделить деньги нардеп Виталий Хомутынник.

11 июля Геннадий Кернес сообщил, что снесенный ранее активистами бюст советскому маршалу Георгию Жукову восстановлен.