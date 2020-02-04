Ухудшение погодных условий: ГСЧС рекомендует прекратить междугородние перевозки

В связи с ухудшением погодных условий в Украине, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям порекомендовала руководителям автотранспортных предприятий и водителям приостановить междугородние перевозки. Об этом говорится в сообщении главы ГСЧС Николая Чечоткина в Facebook.

По его словам, в связи с непогодой особенно могут пострадать центральные, восточные, южные области, Кировоградская, Днепропетровская, юг Харьковской, север Донецкой и Луганской областей, а также Киев.

"В связи с объявленным штормовым предупреждением, призываю водителей и глав автотранспортных предприятий воздержаться от поездок за пределы городов до момента ослабления и прекращения осадков и явлений в период с 7 по 9 февраля", – написал Чечеткин.

Пресс-служба ГСЧС уже сообщала, что 5-6 февраля в центральных областях ожидается снег, в восточных областях снег с дождем, порывы ветра 15-20 м/с; местами гололед и налипание мокрого снега; метели; на дорогах гололедица, образования снежного покрова высотой 10-15 см.

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