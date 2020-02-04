Чиновник Секретариата Кабмина попался на взятке в 2,5 млн грн
Cледователи ГБР задержали начальника одного из управлений Секретариата Кабинета министров Украины за вымогательство и получение 2,5 млн гривен взятки.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По предварительной информации, чиновник Секретариата Кабмина с привлечением посредника требовал от представителя субъекта предпринимательской деятельности 2,5 миллиона гривен.
"Откат" предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыве судебных исков к подрядчику.
"Руководителя Управления задержан непосредственно во время получения им неправомерной выгоды в сумме 2 миллиона гривен в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос относительно сообщения о подозрении задержанному и избрании в отношении него меры пресечения", – сказано в сообщении.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Ровно СБУ разоблачила на систематическом получении неправомерной выгоды чиновника городского отдела Государственной исполнительной службы. Он способствовал в закрытии исполнительного производства и удалял сведения о задолженности из автоматизированных систем Минюста.
- Детективы НАБУ сообщили о подозрении в государственной измене и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением директору государственного предприятия "Украинский научно-технический и внедренческий центр комплексной защиты информации" (Украинский центр "Безопасность").
- В Украине по коррупционным каналам движется минимум $10 млрд в годовом измерении. Такую оценку привел советник президента Зеленского Олег Устенко.
- Чиновники Луганской областной госадминистрации присвоили 10 млн грн, которые предназначались на развитие социальной инфраструктуры в зоне ООС, в частности на строительство детского дома семейного типа.