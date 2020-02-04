Под Киевом полиция поймала пьяного водителя, который на краденой машине вез краденые кастрюли

Сотрудниками полиции киевской области был задержан мужчина, который в прошлом месяце похитил из частного дома в городе Узин бытовые приборы, кастрюли и посуду. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

36-летний местный житель пытался транспортировать похищенное имущество на автомобиле, который также украл и скрылся с места преступления. Злоумышленника случайно остановила на трассе группа реагирования патрульной полиции по подозрению в управлении авто в состоянии алкогольного опьянения.

Ограбленный частный дом, г. Узин

Во время проверки полицейские выяснили, что автомобиль похищен. Мужчина сразу был задержан, к нему была принята мера пресечения – содержание под стражей.

Украденное имущество в багажнике угнанного автомобиля

Как выяснилось, задержанный ранее уже был судим за совершение аналогичных преступлений. Ему объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 185 (кража) и по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

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