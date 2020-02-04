Под Киевом полиция поймала пьяного водителя, который на краденой машине вез краденые кастрюли
2020-02-04 22:49:06
Злоумышленника случайно остановила на трассе патрульная полиции по подозрению в управлении авто в состоянии алкогольного опьянения
Сотрудниками полиции киевской области был задержан мужчина, который в прошлом месяце похитил из частного дома в городе Узин бытовые приборы, кастрюли и посуду. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
36-летний местный житель пытался транспортировать похищенное имущество на автомобиле, который также украл и скрылся с места преступления. Злоумышленника случайно остановила на трассе группа реагирования патрульной полиции по подозрению в управлении авто в состоянии алкогольного опьянения.
Ограбленный частный дом, г. Узин
Во время проверки полицейские выяснили, что автомобиль похищен. Мужчина сразу был задержан, к нему была принята мера пресечения – содержание под стражей.
Украденное имущество в багажнике угнанного автомобиля
Как выяснилось, задержанный ранее уже был судим за совершение аналогичных преступлений. Ему объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 185 (кража) и по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное расследование.
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