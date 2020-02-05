Призывать 18-летних в армию будут только по их письменному согласию, – Загороднюк

Министерство обороны Украины разослало в областные государственные администрации письма с рекомендациями относительно призывных кампаний в 2020 году.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Андрей Загороднюк.

По его словам, призывать 18-и и 19-летних юношей будут только по их согласию.

"Если призывники этой возрастной категории будут иметь желание пройти военную службу в таком возрасте, их примут в ВСУ и другие воинские формирования. Это будет происходить исключительно по их письменному согласию", – сообщил министр.

Загороднюк отметил, что предоставление отсрочки для призыва парней 18-и и 19-и лет предусмотрено законом "О военной обязанности и военной службе".

Кроме того, на время проведения призывных кампаний, отметил он, будет организовано предоставление консультаций.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве на срочную службу в 2020 году мужчин в возрасте 18-27 лет, а не 20-27 лет, как было пять предыдущих лет.

Минстр обороны Андрей Загороднюк заявил, что юноши 18 и 19 лет не будут подпадать под весенний призыв этого года.

Андрей Загороднюк также высказался о целесообразности сократить срок прохождения воинской службы призывниками.