"Акустическое насилие": Раде предлагают запретить музыку и фильмы в автобусах

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 3006 "О внесении изменений в статью 40 закона Украины "Об автомобильном транспорте" (относительно запрета акустического насилия)". Об этом говорится на сайте парламента.

В частности, один из его авторов, народный депутат Владимир Вятрович поблагодарил в Facebook общественные организации, которые инициировали данную дискуссию.

По его словам, этот документ нацелен на защиту пассажиров от навязчивого звука во время поездок.

"Приняв этот законопроект, парламент введет в Украине правила, которые действуют во всем цивилизованном мире. Пассажиры на всех видах транспорта смогут ехать в тишине, а не доказывать водителям свое право не слушать звуки "шансона" или какого-то сериала. Трансляцию звука музыки или фильмов на пассажирских рейсах разрешат только через наушники", – написал он.

Законопроектом предлагается запретить транслировать в салоне автобуса музыку, фильмы и любые звуки, кроме информации о поездке. Также предлагается запретить таксистам включать музыку без разрешения пассажиров.

Нардеп выразил надежду, что Верховная Рада не будет затягивать с принятием данного закона.

На сайте парламента соответствующий законопроект зарегистрирован в Раде 4 февраля. Его авторами, кроме Вятровича, стали народные депутаты из разных фракций ("Слуга народа", "Евросолидарность", "Голос", Батькивщина и группы "За будущее"): Соломия Бобровская, Никита Потураев, Анастасия Красносельская, Дмитрий Гурин, Игорь Гузь, Ирина Констанкевич, Тарас Батенко, Наталия Пипа, Дмитрий Наталуха, Николай Княжицкий и другие.

Как ранее сообщал Фокус:

Вечером 27 января в пассажирском автобусе по маршруту "Луцк-Киев" произошел конфликт между двумя девушками-волонтерками с водителем из-за демонстрации в салоне фильма на русском языке. Об этом рассказала волонтер Ярина Чорногуз.

По словам Чорногуз, она вместе с подругой ехала в автобусе из Луцка, где провожала в последний путь своего бойфренда Николая Сорочука: 22-летнего военного, которого убил снайпер 22 января на Донбассе. Водитель отказался выключить русский фильм, который показывали в автобусе, не нашли девушки поддержки и среди пассажирова. После этого они попросили высадить их на трассе.