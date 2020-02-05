Сильный снег и мороз до -16°С: в Украине бушует циклон

Погода в Украине 5 февраля резко ухудшилась, завтра также ожидаются метели и горолед на дорогах. 7-9 февраля осадки ослабнут но похолодает до 16 градусов мороза.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

6 февраля в центре Украины ожидаются сильные снегопады, а на востоке – снег с дождем. Также прогнозируется гололед и до образование снжного покрова высотой 10-15 см.

В Кировоградской и Днепропетровской, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областей прогнозируется образование снежного покрова 30-50 см, на дорогах снежные заносы, гололедица.

На юге страны – сильный дождь с мокрым снегом и гололед, возможно образование снежного покрова высотой 10-15 см.

7-9 февраля по стране ожидается ослабление и прекращение осадков, ночью температура снизится до 7-13 мороза, днем ​​до 1-6 мороза; в восточных областях и Карпатах ночью 11-16 мороза, днем ​​5-10 мороза.

В ГСЧС предупредили, что ожидаемые погодные условия могут приводить к нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах, осложнять работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтра непогода в виде сильных осадков, сопутствующие зимним неблагоприятным явлениям, еще задержатся на Юге, Востоке, кроме Харьковщины, и в Днепропетровской области. Днем к Западу и северу Украины придет атмосферный фронт с северо-запада Европы, поэтому в этих регионах выпадет снег.

В Киеве в четверг будет скользко, ночью до -6-8 градусов, днем ​​потеплеет до нуля. Ночью ожидается ясная погода, а днем ​​набегут облака, во второй половине дня или вечером может выпадать снег.

В связи с ухудшением погодных условий, ГСЧС также порекомендовала руководителям автотранспортных предприятий и водителям приостановить междугородние перевозки.

Как ранее сообщал Фокус:

Сурок Тимка III предсказал, что весна в Украине наступит через 6 недель. Харьковский сурок предсказал раннюю весну.

В начале января в Украине из-за теплой погоды начали цвести растения. Так, под Киевом, в Вышгороде расцвели подснежники, а в Никополе Днепропетровской области – одуванчики.