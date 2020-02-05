В Украине гражданина Бразилии приговорили к 10 годам за контрабанду кокаина

Соломенский районный суд Киева приговорил к 10 годам лишения свободы 25-летнего гражданина Бразилии, уличенного в контрабанде кокаина в особо крупных размерах/

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Приговором Соломенского районного суда города Киева с учетом позиции прокурора злоумышленник признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначено окончательное наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, принадлежащего обвиняемому на праве собственности на территории Украины", – сказано в сообщении.

Напомним, 22 октября 2018 года гражданин Бразилии пытался получить в аэропорту "Киев" свой багаж. Во время осмотра чемодана правоохранители обнаружили двойное дно – в тайнике находились два пакета с порошкообразным веществом белого цвета массой 4,1 кг.

Проведенный с помощью экспресс-теста Cocainecrack Test экспресс-анализ дал положительный результат на наличие в порошкообразном веществе наркотического вещества – кокаина, указали в прокуратуре.

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