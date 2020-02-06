Ситуация на Донбассе: боевики ранили украинского военного

За прошедшие сутки терроисты 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – сказано в сообщении.

В результате обстрелов один военнослужащий получил боевое ранение.

Обстрелы зафиксированы в районе Песков, возле Широкино, вблизи Марьинки, рядом с Авдеевкой, рядом с Орехово, возле Счастье, рядом с Травневым.

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