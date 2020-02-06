Ногой в живот: в Мукачево патрульные остановили автомобиль и избили пассажиров

В Мукачево трех сотрудников полиции подозревают в избиение супружеской пары.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований в четверг, 6 февраля.

Отмечается, что 7 января и.о. заместителя командира взвода Управления патрульной полиции в Закарпатской области вместе с коллегой остановили автомобиль Citroen, в котором ехали трое пассажиров.

При этом и.о. заместителя командира без предупреждения неправомерно распылил газовый балончик в сторону одного из пассажиров автомобиля, после чего повалил его на землю и начал бить ногами.

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"Через пять минут на место происшествия прибыли еще двое патрульных и присоединились к избиению гражданина. Один из правоохранителей нанес удар ногой в живот жене пассажира, которая вышла из автомобиля. В результате избиения потерпевшие получили телесные повреждения", – говорится в сообщении.

В настоящее время и.о. замкомандира взвода патрульной полиции и двое его подчиненных отстранены от работы. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Им сообщили о подозрении в превышении власти, которое сопровождалось насилием и применением специальных средств (ч.2 ст.365 УК Украины).

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как ранее сообщал Фокус: