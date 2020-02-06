В ВСУ появилось Командование медицинских сил

В Вооруженных силах Украины создано отдельное Командование медицинских сил, которое возглавил генерал-майор медицинской службы Игорь Хоменко.

Об этом сообщает АрмияInform.

"Впервые в Вооруженных Силах Украины создано Командование медицинских сил Вооруженных Сил Украины. Первым командующим медицинских сил назначен генерал-майор медицинской службы Игорь Хоменко", – говорится в сообщении.

Формирование новой структуры предполагает объединение медицинской службы под единое руководство командующего медицинских сил, которое подчиняется главнокомандующему ВСУ.

По словам нового командующего, медицинскую структуру ВСУ планировалось создать только в 2021 году, однако руководство Минобороны и Генштаб инициировали ускорение проведения реформ.

"Это должно было произойти в 2021 году. Но руководство и оборонного ведомства, и Генерального штаба инициировало ускорение проведения реформ, в том числе по созданию единого руководства", – сказал генерал Хоменко.

Как сообщал ранее Фокус:

В рамках реформы ВСУ планируется разделение должностей начальника Генштаба и главнокомандующего.