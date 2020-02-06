Зеленский назначил бизнесмена Козицкого главой Львовской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Львовской областной государственной администрации (ОГА) местного предпринимателя Максима Козицкого.

Объявил об этом он во время посещения шахты "Межиричанская" в городе Червонограде.

"У нас есть ваш человек, львовянин. Он закончил много различных вузов. Человек опытный, профессиональный. Мы искали сильного менеджера", – сказал президент.

Зеленский там же вручил Козицкому указ с его назначением, сказав, что это – "на память".

Напомним, что 14 июня Зеленский на своей странице в Facebook предложил жителям Львовской области выбрать из трех кандидатов на пост главы Львовской ОГА: Маркияна Мальского, Максима Козицкого и Дениса Шмыгаля. Победил тогда Мальский, однако он пробыл на посту лишь пять месяцев – Зеленский уволил его из-за того, что не увидел изменений в области.

27 декабря Кабинет министров согласовал кандидатуру Козицкого на должность главы Львовской ОГА.

Козицкому 38 лет, до недавнего времени был директором компании "Эко-Оптима", которая занимается производством электроэнергии из альтернативных источников.

В январе 2020 года передал бизнес отцу Зиновию Козицкому, который является владельцем группы буровых компаний "Горизонты" и муниципального велопроката NextBike. При этом Максим Козицкий остался среди конечных бенефициаров "Эко-Оптимы", сообщает "24 канал".

В 2015 году Козицкий баллотировался во Львовский областной совет от "Самопомочи", но не прошел.

В декларации за 2018 год Козицкий указал, что его зарплата составляла почти 1,3 млн грн. Он имеет две квартиры во Львове и гараж. Ездит на автомобиле Volkswagen Touareg 2008 года выпуска, а его жена – на Mazda CX5 2014 года выпуска.

Учился во Львовском национальном медицинском университете им. Даниила Галицкого по специальности "Лечебное дело" (магистр медицины). Также окончил Национальный университет «Киево-Могилянская академия» по специальности "Менеджмент организаций" и Львовский национальный университет им. Ивана Франко ("Специалист по учету и аудиту").

Работал врачом-интерном в Львовском национальном медицинском университете им. Данила Галицкого, затем врачом-методистом Львовского областного центра здоровья. В 2007-2010 годах – член наблюдательного совета ООО "Укрнефтегазинвест". С 2010 до 2014 года был заместителем генерального директора по общим вопросам этой компании. В 2014–2016 годах – заместитель генерального директора ООО "Прикарпатская энергетическая компания".

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