В Раде признали, что повышение пенсионного возраста в Украине неизбежно

Украина
По словам главы комитета по вопросам соцполитики, при солидарной системе через десять лет 60% граждан будут получать минимальную пенсию

Глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова в интервью Экономической правде заявила, что повышение пенсионного возраста в Украине является неизбежным процессом.

"Повышение пенсионного возраста  – неизбежный процесс. Есть исследования Всемирного банка. В нем говорится о том, что в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы у нас пенсию по формуле будут получать 40% граждан. Все остальные будут получать минимальную пенсию",  – сказала Третьякова.

Она также отметила, что украинцы должны платить больше налогов, чтобы содержать тех, кто сегодня платит меньше.

Ранее она говорила, что повышение пенсионного возраса приведет к поднятию самой пенсии.

Как ранее сообщал Фокус: