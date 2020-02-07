Десятилетний запрет на въезд: российские актеры дважды пыталась прорваться в Украину

Пограничники не пустили в Украину российских артистов, которые дважды пытались прорваться в страну из Молдовы.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД в пятницу, 7 февраля.

Отмечается, что все они являются актерами спектакля "Идеальный свидетель". Артисты сказали пограничникам, что у них нет причин запрещать им въезд, но выяснилось, что двое из низ незаконно посещали аннексированный Крым, где принимали участие в съемках. Пограничники отказали им во въезде сроком на три года.

Еще двое иностранцев из этой группы не смогли подтвердить цель своей поездки, поэтому их также не пропустили. Остальные отказались от въезда добровольно, их всех вернули в Молдову.

По данным источников Украинской правды, речь идет о Павле Баршаке и Елене Кориковой.

"Но уже через несколько часов эта группа иностранцев вновь появилась на украинской границе. На этот раз они выбрали другой пункт пропуска, наверно, надеясь, что им все таки удастся попасть в другую страну. Отдельные иностранцы четко понимали наличие запрета на въезд", – сообщили в МВД.

Настойчивых служителей Мельпомены вновь остановили, запретив въезд. Два актера, у которых уже был запрет на въезд, таким образом нарушили ст. 203-1 Кодекса административных правонарушений, за что на них наложили штраф. Кроме этого, вместо трех лет им запретили въезд на десять лет. Еще четверым россиянам запретили въезд сроком на три года.

Как ранее сообщал Фокус:

Недавно стало известно, что в Украине собираются выступить с концертами известные российские певцы, поддержавшие в свое время аннексию Крыма, Валерий Сюткин и Александр Серов.

Российский певец Александр Серов, выступавший в аннексированном Крыму, раскаивается в нарушении украинского законодательства и планирует обратиться к Верховной Раде с просьбой пустить его в Украину.

Служба безопасности запретила въезд в Украину российскому певцу Валерию Сюткину.