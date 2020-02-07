Разборки в Мукачево: в городе произошла стрельба, есть раненые

В пятницу, около 10 утра на улице Сеченова в Мукачево произошла стрельба, есть раненые.

Закарпатский журналист Виталий Глагола опубликовал оперативное видео, которое снял очевидец.

"В Мукачево перестрелка. Неизвестные напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо (кличка Блюк). Самого Артура и его телохранителя ранили. Через свои каналы удалось оперативно достать видео перестрелки, которую очевидец снимал из окна дома. Детали перестрелки позже...", – написал журналист в Telegram.

Как отметили в Нацполиции в Закарпатской области, сообщение о стрельбе поступило 7 февраля в 9:50.

По предварительной информации, ранения получили двое мужчин. 24-летний и 40-летний жителя Мукачево. Сейчас они находятся в медучреждениях.

Как уточняет Mukachevo.net, один из них находится в реанимационном отделении, его состояние тяжелое. Пострадавший в сознании.

На месте перестрелки работают правоохранители и эксперты.

Как ранее сообщал Фокус:

В Мукачево трех сотрудников полиции подозревают в избиение супружеской пары.