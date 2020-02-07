Экс-премьер Азаров бессрочно арендует у российских властей участок в элитном районе Подмосковья

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров бессрочно арендует у российских властей 50 соток земли в селе Петрово-Дальнее на Рублевке – элитном районе возле Москвы. Об сообщило издание "Проект".

Этим участком владеет государство, в конце 2014 года им распоряжалось учреждение "Оздоровительный комплекс Рублево-Успенский" управления делами президента РФ.

Сколько Азаров платит за землю неизвестно. В реестре указано, что ему выделили участок после официального письма от 16 января 2015 года. Откуда поступило письмо – не указано.

Жена Азарова Людмила в 2014 году приобрела участок в 15 соток с домом площадью 1,1 тыс. кв. м вблизи участка мужа. В "Проекте" указали, что аналогичные участки и дом в Петрово-Дальнем стоят около $2,2 млн.

В том же году 99 соток в поселке Жуковка (тоже на Рублевке) приобрела невестка Азарова, Лилия Азарова. Сейчас аналогичный участок с домом продаются за $19 млн.

Напомним, что Азаров возглавил правительство Украины в 2010 году после победы на президентских выборах Виктора Януковича. 28 января 2014 года на фоне событий Революции Достоинства он подал в отставку и покинул Украину.

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