Сутки на Донбассе: 6 обстрелов, потерь нет
Боевики на Донбассе в течение минувших суток шесть раз нарушали режим прекращения огня.
Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
Отмечается, что противник обстреливал украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела по нашим позициям, а именно: около Новомихайловки и рядом с Васильевкой.
Кроме того, четыре вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север".
Вчера, 7 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военных Объединенных сил не было.
С началом этих суток российские оккупационные войска из артиллерийских систем калибра 122 мм выпустили 12 снарядов и 120-мм минометов – 16 мин по защитникам Орехово. За текущие сутки потерь нет.
Как ранее сообщал Фокус:
-
На Донбассе в районе проведения ООС 6 февраля украинский военный получил ранение в результате обстрелов боевиков.
- Разведка рассказала о потерях боевиков на Донбассе с начала года. Они потеряли 27 человек боевого состава.