Евровидение-2020. Автор песни "Охрана, отмена!" прошла в финал национального отбора

Сегодня в Украине прошел первый полуфинал нацотбора на Евровидение-2020.

На сцене выступили восемь исполнителей. Трое из них прошли в финал.

Наивысший балл получила певица Марина Круть, которая исполнила композицию на бандуре: высшую оценку ей поставили одновременно и жюри, и зрители (по 8 баллов).

Вслед за ней с одинаковым результатом (13 баллов) идут Go_A и Jerry Heil. Последнняя, к слову, и стала автором хита на YouTube #ОХРАНА_ОТМЄНА.

На нацотборе певица Jerry Heil выступила с песней Vegan.

Коллектив Go_A исполнил песню "Соловей".

Следующий полуфинал состоится 15 февраля. На 22 февраля запланирован финал.

Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая в Роттердаме (Нидерланды).

Как ранее сообщал Фокус:

На конкурсе "Евровидение-2019" победил участник из Нидерландов Duncan Laurence.

Песенный конкурс "Евровидение-2019", который проходил в мае в Тель-Авиве, посмотрели 182 миллиона зрителей из разных стран.

Мэр Амстердама (Нидерланды) Фемке Халсема заявила, что город в следующем году не сможет принять песенный конкурс "Евровидение".