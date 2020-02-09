На Закарпатье задержали причастных к стрельбе в Мукачево, – СМИ

В субботу вечером, 8 февраля, силовики задержали нескольких человек на посту полиции в пгт Нижние ворота на Закарпатье. Они могут быть причастны к недавней стрельбе в Мукачево. Об этом пишет Mukachevo.net со ссылкой на источники.

По данным местного издания ПЕРШИЙ.com.ua, задержание провела совместная группа СБУ, прокуратуры и спецподразделения "Корд", которая остановила два автомобиля Mercedes G-Glass и Toyota с львовскими номерами.

Во время задержания якобы произошла перестрелка, а воитель Toyota пытался сбежать. В итоге полиция задержала трех человек. Предварительно им инкриминируется статья 348 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

Местный журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале сообщил, что в автомобилях обнаружили много оружия.

"По моей информации, это люди какого-то львовского криминального авторитета Поликарпа ", - написал он.

Также он сообщил, что со вчерашнего вечера в Мукачево продолжаются обыски. Работает отдел К СБУ, спецподразделение "Альфа" и Нацполиция.

Как ранее сообщал Фокус:

7 февраля утром в Мукачево неизвестные сегодня утром напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо. В результате перестрелки огнестерльные ранения получили Пашкуляк и его телохранитель.

После стрельбы городской совет Мукачева обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ввести в город Нацгвардию и заменить руководство местной полиции.