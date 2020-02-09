Метели и сильный ветер. ГСЧС предупреждает об ухудшении погоды в понедельник

В понедельник, 10 февраля, в Украине ожидается серьезное ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным синоптиков, в стране ожидаются сильный ветер, снег и метели. Так, ночью в западных, северных и Винницкой областях, а днем и на остальной территории страны порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В это же время, в Карпатах будет мокрый снег и метели (I уровень опасности, желтый), в западных областях также не обойдется без сильного ветра, скорость которого будет достигать 25-30 м/с, а на высокогорье Карпат 35-40 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

В Киевской области в этот день ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности желтый). В Киеве также будет сильный ветер.

Также на высокогорье Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

11 февраля в горах Львовской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Синоптики подчеркивают, что после сильных морозов в страну снов вернется почти весенняя погода, когда температура воздуха в некоторых областях поднимется до +9 градусов.

Как ранее сообщал Фокус: