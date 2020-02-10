В Одессе на штрафплощадке сгорели 20 автомобилей
В Одессе на специализированной штрафплощадке временного задержания транспортных средств и мототранспорта прошедшей ночью сгорело двадцать автомобилей. Об этом сообщает Думская со ссылкой на ГСЧС.
Сигнал о возгорании машин поступил на линию "101" в 4:19.
"В 4:27 на место вызова прибыли пожарные, которые в 4:50 локализовали пламя, а в 5:12 ликвидировали на площади 150 кв. м.", – говорится в сообщении.
От Госслужбы по ЧС на место проишествия выехали 21спасатель и 5 единиц пожарной техники.
Огонь уничтожил 20 автомобилей, и еще три повредил. 150 машин удалось спасти, сообщили спасатели.
Погибших и пострадавших нет.
На месте работает следственно-оперативная группа и спасатели. Причина пожара и ущерб устанавливается.
Как ранее сообщал Фокус:
- Кабмин повышает штрафы за нарушение требований пожарной безопасности. Кроме того, вводится уголовная ответственность за нарушение требований техногенной безопасности, которая привела к тяжелым последствиям.
- Зеленский присвоил звания Героя Украины преподавателю и спасателю, погибшим на пожаре в Одессе. Анна Бортюк и Сергей Шатохин погибли, спасая людей во время пожара в Одесском колледже.
- В воскресенье, 9 февраля, в Днепре произошел пожар в общежитии, в результате которого пострадали пять человек.