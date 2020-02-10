Экс-прокурора из Крыма подозревают в госизмене

Прокуратура Крыма заочно сообщила о подозрении бывшему прокурору отдела прокуратуры Автономной Республики Крым в совершении государственной измены. Ей грозит лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В ходе расследования установлено, что бывший прокурор после оккупации полуострова в 2014 году перешла на службу к незаконно созданной "прокуратуры Республики Крым".

"Понимая незаконность уголовного преследования одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа, в ходе которого "решением" "Киевского районного суда г. Симферополя" ему незаконно продлена мера пресечения в виде содержания под стражей, в дальнейшем требовала оставить решение без изменений", – сказано в сообщении.

Как результат, незаконно создан "Верховный суд Республики Крым" якобы учел позицию "прокурора", оставив решение без изменений, и отказал "обвиняемому" в удовлетворении апелляционной жалобы.

"Своими действиями, "прокурор", перейдя на сторону врага, оказывала помощь представителям иностранного государства в проведении подрывной деятельности против Украины", – добавили в прокуратуре.

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