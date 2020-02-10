В Киеве закрыли 251 школу из-за гриппа и ОРВИ, – КГГА

В Киеве работа школа полностью остановлена в 251 школе и в 34 школах частично из-за гриппа и ОРВИ.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"По информации Департамента образования и науки, пока в Киеве образовательный процесс полностью остановлен в 251 школе и в 34 школах частично. В то же время, в 10 учебных заведениях учебный процесс восстановили", – сказано в сообщении.

В столице уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями вырос на 10,5%.

За прошлую неделю зарегистрировали 15 тысяч 210 больных. За этот период госпитализировали 302 человека, из них 218 – дети.

Как ранее сообщал Фокус:

С начала эпидемиологического сезона от осложнений гриппа скончались 11 человек.

20 января в Донецкой, Тернопольской и Кировоградской областях из-за гриппа и ОРВИ городские власти начали закрывать школы на карантин.