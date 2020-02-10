Крымскотатарский телеканал ATR перестал получать деньги из госбюджета

Крымскотатарский телеканал ATR заявил о блокировке счетов и финансирования из госбюджета.

Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

"Первому крымскотатарскому телеканалу ATR заблокировали финансирование, несмотря на то, что государство выделило 50 млн грн на финансирование канала в 2020 году", – сказано в сообщении.

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Телеканал сообщает, что в 2019 году государство перечислило на счет 15 млн грн господдержки 28 декабря – "когда все банки были закрыты и никаких действий нельзя было провести. ATR, согласно закону, вынужден был вернуть эти деньги государству".

В связи с блокированием финансирования телеканал запустил марафон #SaveATR — с эфирами без ведущих и гостей.

Как ранее сообщал Фокус: