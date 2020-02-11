В Киеве предлагают переименовать станцию метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр"

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" инициировал переименование станции киевского метро "Дорогожичи" в станцию "Бабий Яр". С соответствующим обращением общественная организация обратилась на имя городского головы Киева Виталия Кличко, сообщается на сайте центра.

Как объяснили в мемориальном центре, данная инициатива связана с тем, что станция метро "Дорогожичи" расположена непосредственно на исторической территории урочища Бабий Яр, где в 1941–1943 годах происходили массовые расстрелы.

Читайте также: Зеленский с представителями еврейской общины почтил память погибших в Бабьем Яру

"Такой шаг станет данью памяти и уважения к героизму всех жертв Бабьего Яра, а также всех пострадавших от этой страшной трагедии", – говорится в сообщении.

По мнению авторов обращения, переименование станции метро упростит навигацию в столице для всех, кто хочет посетить это место памяти, узнать больше о трагедии Бабьего Яра или почтить невинно убитых.

29-30 сентября 1941 года нацисты расстреляли в Бабьем Яру более 33 тыс. евреев. Всего там было казнено более 100 тыс. человек — массовые расстрелы продолжались до освобождения Киева в ноябре 1943 года.

Как ранее сообщал Фокус:

19 августа 2019 года президент Владимир Зеленский, выступая на церемонии почтения памяти жертв Бабьего Яра с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, заявил, что невозможно забыть и простить преступления нацистов и нельзя допустить их повторения.