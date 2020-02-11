Стрельба в Мукачево: руководство полиции отстранено

Руководство полиции Мукачево отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Об этом заявил начальник Главного управления Нацполиции в Закарпатской области Александр Канцидайло на внеочередной сессии областного совета, передает Mукачево.net.

На сегодняшний день, по его словам, продолжаются четыре служебные проверки. Так, Михаил Петрище ушел на пенсию, вместо него пока назначен исполняющий обязанности. Другие члены руководства Мукачевского городского отделения отстранены.

"Глава полиции Закарпатья отметил, что новое руководство не связано с местным формированием", – говорится в сообщении.

Кроме того, как пишет УНН, силовики назвали две версии стрельбы в Мукачево: конфликт интересов представителей криминального мира и покушение на убийство.

"Есть две версии. Первая – это совершение преступления на почве конфликта между лицами, занимающимися противоправной деятельностью. А вторая – это покушение на убийство", – сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Закарпатской области Анны Дан.

Также она добавила, что один стрелок еще не установлен и не задержан, а двое пострадавших в перестрелке отказались сотрудничать с правоохранителями.

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