Стала известна планируемая абонплата за газ для тех, кто его не потребляет
Национальная комиссия по регулированию сферы энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на заседании 11 февраля предварительно одобрила проект изменений в Кодекс газораспределительных систем.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
"Принятие указанного проекта решения НКРЭКУ планируется в кратчайшие сроки, что в дальнейшем позволит уменьшить финансовую нагрузку на новых бытовых потребителей и бытовых потребителей, которые не совершали потребления природного газа в прошлом газовом году", – сказано в сообщении.
Среднее значение составит:
- 2,8 грн в месяц (исходя из величины годовой заказанной мощности 39 куб. м в год) – для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется только для приготовления пищи;
- 8,8 грн в месяц (исходя из величины годовой заказанной мощности 126 куб. м в год) – для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется для подогрева воды и приготовления пищи;
- 21,9 грн в месяц (исходя из величины годовой заказанной мощности 314 куб. м в год) – для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется комплексно, в том числе для отопления.
Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк также сообщил, что платежки за газ и его транспортировку будут печатать на одном листе бумаги, передает УНИАН.
"Когда мы говорим, чтобы снова сделать одну платежку, мы говорим просто об удобстве потребителя. Мы сейчас общаемся и с транспортирующими компаниями, и с поставщиками, и пришли к тому, чтобы для удобства потребителей они получали эти две платежки на одном листе бумаги. Фактически это будет означать одну платежку", - заявил он.
Напомним, с января украинцы стали получать две платежки за газ – одну за его потребление и одну за транспортировку. Разделение оплаты услуг связано с завершением процедуры анбандлинга (отделение оператора газотранспортной системы от Нафтогаза). 1 января в Украине начал работу новый оператор газотранспортной системы – одноименная компания "Оператор ГТС Украины". Ее материнской компанией являются "Магистральные газопроводы Украины", находящиеся в подчинении Министерства финансов.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Владимир Зеленский на совещании с Кабмином и руководством Нафтогазом потребовал, чтобы цены на отопления во всех областях был снижены на 25-30%.
- В конце ноября Кабинет министров одобрил гарантированную цену на газ для населения на период отопительного сезона. Для этого разработана программа "Гарантированная цена на газ". Указанная цена будет на 7% меньше, чем в предыдущем году.