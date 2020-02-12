Центральный ж/д вокзал Киева эвакуировали из-за сообщения о минировании

Центральный ж/д вокзал полностью эвакуирован из-за сообщения о минировании.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

На месте происшествия работают взрывотехники, кинологи и правоохранители.

Поезда ходят по графику. Посадка осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

В УЗ просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Буквально 27 января вокзал уже "минировали". Тогда информация не подтвердилась, никаких опасных предметов не нашли.

Как ранее сообщал Фокус:

В Киеве суд приговорил к 6 годам лишения свободы мужчину по факту заведомо ложного сообщения о подготовке взрыва в столичном метрополитене.