Центральный ж/д вокзал Киева эвакуировали из-за сообщения о минировании
Центральный ж/д вокзал полностью эвакуирован из-за сообщения о минировании.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
На месте происшествия работают взрывотехники, кинологи и правоохранители.
Поезда ходят по графику. Посадка осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.
В УЗ просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Буквально 27 января вокзал уже "минировали". Тогда информация не подтвердилась, никаких опасных предметов не нашли.
Как ранее сообщал Фокус:
- "Минера" моста Патона в Киеве приговорили к четырем годам условно. Его отправят в психиатрическую больницу.
- В Киеве суд приговорил к 6 годам лишения свободы мужчину по факту заведомо ложного сообщения о подготовке взрыва в столичном метрополитене.
- 24 января в Киеве закрыли пять центральных станций метро из-за анонимных сообщений о минировании. Правоохранители провели все необходимые проверки и не обнаружили взрывоопасных предметов.