Пяти государственным органам больше не нужны бумажные квитанции, – Дубилет
К сервису проверки квитанций подключены все основные государственные органы:
- Сервисные центры МВД (водительские удостоверения, справка о несудимости и т.д.).
- Миграционная служба (паспорта, загранпаспорта и т.д.).
- ЗАГСы (регистрация рождения, брака и т.п.).
- ЦНАП (услуги Миграционной службы и ЗАГСов).
- Областные госадминистрации (лицензии, выписки и т.п.).
Об этом написал в Telegram министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.
"Это означает, что украинцам больше не нужно тратить время на то, чтобы принести в эти органы банковские квитанции об уплате. Можно просто оплатить услуги через интернет-банк или мобильное банковское приложение (можно прямо на месте) и дать номер квитанции работнику государственного учреждения", – сообщил он.
Работники этих государственных учреждений получили служебные инструкции. "Но если вдруг кто-то из списка выше все равно требует квитанцию в бумажной форме, звоните нам на горячую линию 1545, будем дополнительно разъяснять", – призвал Дубилет.
Сейчас к сервису присоединились уже три банка, в стадии подключения – еще 10 учреждений.
Как ранее сообщал Фокус:
- Эксперты сервиса Socialdata заявили о якобы фальсификации результатов электронной переписи населения, проведенной по инициативе Дубилета и его командой.
- Дубилет 6 февраля провел пресс-конференцию, на которой рассказал о методологии оценки численности населения Украины.
- Дубилет рассказал, что Кабмин 4 февраля отчитался президенту Владимиру Зеленскому о результатах работы: "Это был неформальный отчет. Обсуждали широкий круг вопросов, включая проблемы спиртовой отрасли и тому подобное. В итоге никаких сенсаций – работаем дальше".